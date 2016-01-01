أكدت صحيفة تونس الرقيمة أن الاتحاد الأفريقي قرر لعب مباريات دورى أبطال أفريقيا في موعدها، مشيرة إلي أن الكاف بدأ بالفعل اتخاذ الإجراءات لإقامة المباريات في موعدها المحدد.
وأضافت الصحيفة التونسية تبعا لمصدرها الخاص داخل الكاف، أنه بالفعل تم مخاطبة الاتحاد المصري والمغربي للتنسيق بشأن المبارايات المتبقية من بطولة دورى الأبطال لتقام في الموعد المحدد.
وأكمل أن الكاف يتابع عن قرب إصابات كورونا وحال صدور قرار سيتم إعلانه بشكل رسمي وذلك لأن ارتفاع الاصبات في الوداد المغربي يأتى قبل المباراة بشهر كامل ولا يثير قلق الاتحاد.
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التعليقات على الكاف يحسم موقفه من تأجيل نصف نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا
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