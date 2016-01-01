الكاف يحسم موقفه من تأجيل نصف نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا

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دورى أبطال أفريقيا

أكدت صحيفة تونس الرقيمة أن الاتحاد الأفريقي قرر لعب مباريات دورى أبطال أفريقيا في موعدها، مشيرة إلي أن الكاف بدأ بالفعل اتخاذ الإجراءات لإقامة المباريات في موعدها المحدد.

وأضافت الصحيفة التونسية تبعا لمصدرها الخاص داخل الكاف، أنه بالفعل تم مخاطبة الاتحاد المصري والمغربي للتنسيق بشأن المبارايات المتبقية من بطولة دورى الأبطال لتقام في الموعد المحدد.

وأكمل أن الكاف يتابع عن قرب إصابات كورونا وحال صدور قرار سيتم إعلانه بشكل رسمي وذلك لأن ارتفاع الاصبات في الوداد المغربي يأتى قبل المباراة بشهر كامل ولا يثير قلق الاتحاد.

ويلعب الأهلي أمام الوداد المغربي يوم 25 أو 26 سبتمبر علي أن تكون العودة في 2 أو 3 أكتوبر بينما يلعب الزمالك أمام الرجاء في نفس الموعد.

يأتى ذلك بعد إعلان الوداد المغربي وصول حالات الإصابة بفيروس كورونا إلي 11 حالة بين صفوف الفريق.

المصدر: elbalad

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