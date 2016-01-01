وكيل فرجانى ساسى يصدم جماهير الأهلى مجددا بهذا التصريح

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صورة الخبر: فرجانى ساسى
فرجانى ساسى

صدم الليبي مهند عون وكيل فرجانى ساسى نجم منتخب تونس ونادى الزمالك ، جماهير الأهلي مجددا فيما يتعلق بالأنباء التى ترددت أمس وصباح اليوم عن رغبة النادي الأهلي القوية فى التعاقد مع نسر قرطاج .

وقال مهند عون فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه لا يعرف شيئا عن سر الإصرار على ربط فرجانى ساسى بالنادي الأهلي على الرغم من استمرار تعاقد اللاعب وشعوره بالراحة مع ناديه الزمالك .

وشدد وكيل أعمال الدولى التونسى أن علاقة ساسى مع مسئولى الزمالك ومدربه الفرنسي باتريس كارتيرون رائعة ولا صحة لما يتردد عكس ذلك .

وقال أن فرجانى ساسى يعشق جماهير الزمالك ويحترم مسئولي النادي الأبيض وعلاقته رائعة بأمير مرتضى منصور المشرف على الكرة وعقده ممتد حتى نهاية موسم 2021 المقبل واللاعب يرحب بالتجديد لناديه ولا يوجد شروط جزائية فى عقده مع القلعة البيضاء .

وتوج ساسى مع الزمالك بـ5 بطولات هى السوبر المصرى السعودى 2018 و كأس الكونفدرالية 2019و كأس مصر 2019 وكأس السوبر الافريقى 2020 وكأس السوبر المصرى 2020.

وولد الساحر التونسى فى 18 مارس عام 1992 فى ولاية أريانة التونسية، وأصبح فارس ميت عقبة الأول خطف قلوب عشاق الأبيض من الدقيقة الأولى، وأصبح معلم النص بعد موسمين من التألق بالرداء الأبيض.

المصدر: elbalad

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