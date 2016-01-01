وكيل فرجانى ساسى يصدم جماهير الأهلى مجددا بهذا التصريح

صدم الليبي مهند عون وكيل فرجانى ساسى نجم منتخب تونس ونادى الزمالك ، جماهير الأهلي مجددا فيما يتعلق بالأنباء التى ترددت أمس وصباح اليوم عن رغبة النادي الأهلي القوية فى التعاقد مع نسر قرطاج .
وقال مهند عون فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه لا يعرف شيئا عن سر الإصرار على ربط فرجانى ساسى بالنادي الأهلي على الرغم من استمرار تعاقد اللاعب وشعوره بالراحة مع ناديه الزمالك .
وشدد وكيل أعمال الدولى التونسى أن علاقة ساسى مع مسئولى الزمالك ومدربه الفرنسي باتريس كارتيرون رائعة ولا صحة لما يتردد عكس ذلك .
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