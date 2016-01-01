

أسباب المسام الواسعة وطرق علاجها أسباب المسام الواسعة وطرق علاجها

تبحث المرأة دائما على جمال البشرة والعناية بها، إلا أنه توجد بعض المشكلات التي تتعرض إليها البشرة والتي تكون مزعجة، حيث إنها لا يتم التخلص منها بسهولة ومن هذه المشكلات المسام الواسعة التي تظهر على البشرة، وتعطي انطباعا سيئا لجمال المرأة، ولهذا من المهم التعرف على أسباب المسام الواسعة وطرق علاجها.



أسباب المسام الواسعة على البشرة



أسباب المسام الواسعة على البشرة

إفراز الغدد الدهنية لكمية زائدة من الدهون والزيوت مع وجود الجلد الميت يتسبب في حدوث المسام الواسعة.

الرؤوس السوداء تساعد على انسداد المسام الدهنية، مما يعمل على اتساعها وخاصة على منطقة الأنف.

مع التقدم في العمر تفقد البشرة نضارتها ومرونتها وترهل الجلد مما يجعل المسام تبدو واسعة.

التعرض إلى أشعة الشمس لفترة طويلة يؤدي إلى زيادة سماكة الجلد، وهذا بدوره يؤدي إلى اتساع المسام حيث إن أشعة الشمس تقلل من الكولاجين والإيلاستين والماء، والتي تعتبر مهمة لنضارة البشرة، وهذا يتسبب في تقلص بعض الأنسجة الموجودة تحت الجلد مما يتسبب في المسام الواسعة.

تغير مستوى الهرمونات بالجسم مما يزيد من فرصة حدوث اتساع في المسام.

كثرة تناول الكافيين مما يؤدي إلى حدوث جفاف الجلد، مما يزيد من إفراز الدهون والتسبب في المسام الواسعة.

انسداد المسام التي توجد في نهاية بصيلات الشعر مما يزيد من حجم البصيلات، وهذا يؤدي إلى حدوث المسام الواسعة.

عدم تنظيف البشرة من المكياج والرواسب يؤدي هذا إلى اتساع المسام.

علاج المسام الواسعة على البشرة

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علاج المسام الواسعة على البشرةغسل الوجهعليك بالاعتياد على غسل الوجه صباحا ومساء باستخدام الماء الدافئ ونوع من الصابون الجيد، مما يساعد على التخلص من الزيوت والرواسب التي تتسبب في حدوث المسام الواسعة، وعليك بالتخلص من مستحضرات التجميل قبل النوم باستخدام مزيلات المكياج التي لا تحتوي على مواد كيميائية.تقشير البشرةيجب الحرص على تقشير البشرة مرتين أسبوعيا وخاصة لأصحاب البشرة الدهنية، حيث أن التقشير يساعد على التخلص من الشوائب التي توجد على البشرة، فضلا على التخلص من الجلد الميت والزيوت الزائدة المسببة لظهور المسام الواسعة على البشرة.ترطيب البشرة للتخلص من المسام الواسعةترطيب البشرةقد يؤدي التقليل من ترطيب البشرة إلى ظهور المسام الواسعة وإصابة البشرة بالجفاف، كما أن التدليك الناتج عن وضع كريم مرطب للبشرة يساعد على تنشيط الدورة الدموية وإعادة إنتاج خلايا الجلد، ولكن يجب عليك اختيار نوع من المرطبات الخالية من الزيوت، واختيار التي تحتوي على فيتامين سي والكولاجين مما يساعد على الحفاظ على نضارة البشرة والتقليل من المسام الواسعة.اتباع عادات صحيةحتى يتم التقليل من المسام الواسعة فمن المهم تناول الغذاء الصحي المتوازن الذي يحتوي على فيتامينات ومعادن ودهون صحية، وبروتينات وكربوهيدرات، وعليك بتناول كمية كبيرة من الماء يوميا للحفاظ على نضارة البشرة، كما يعتبر ممارسة التمارين الرياضية ضرورة، حيث أنه يساعد على تدفق الدم بشكل جيد لجميع أجزاء الجسم والبشرة، مما يقلل من المسام الواسعة.