تبحث المرأة دائما على جمال البشرة والعناية بها، إلا أنه توجد بعض المشكلات التي تتعرض إليها البشرة والتي تكون مزعجة، حيث إنها لا يتم التخلص منها بسهولة ومن هذه المشكلات المسام الواسعة التي تظهر على البشرة، وتعطي انطباعا سيئا لجمال المرأة، ولهذا من المهم التعرف على أسباب المسام الواسعة وطرق علاجها.
أسباب المسام الواسعة على البشرة
أسباب المسام الواسعة على البشرة
إفراز الغدد الدهنية لكمية زائدة من الدهون والزيوت مع وجود الجلد الميت يتسبب في حدوث المسام الواسعة.
الرؤوس السوداء تساعد على انسداد المسام الدهنية، مما يعمل على اتساعها وخاصة على منطقة الأنف.
مع التقدم في العمر تفقد البشرة نضارتها ومرونتها وترهل الجلد مما يجعل المسام تبدو واسعة.
التعرض إلى أشعة الشمس لفترة طويلة يؤدي إلى زيادة سماكة الجلد، وهذا بدوره يؤدي إلى اتساع المسام حيث إن أشعة الشمس تقلل من الكولاجين والإيلاستين والماء، والتي تعتبر مهمة لنضارة البشرة، وهذا يتسبب في تقلص بعض الأنسجة الموجودة تحت الجلد مما يتسبب في المسام الواسعة.
تغير مستوى الهرمونات بالجسم مما يزيد من فرصة حدوث اتساع في المسام.
كثرة تناول الكافيين مما يؤدي إلى حدوث جفاف الجلد، مما يزيد من إفراز الدهون والتسبب في المسام الواسعة.
انسداد المسام التي توجد في نهاية بصيلات الشعر مما يزيد من حجم البصيلات، وهذا يؤدي إلى حدوث المسام الواسعة.
عدم تنظيف البشرة من المكياج والرواسب يؤدي هذا إلى اتساع المسام.
علاج المسام الواسعة على البشرة
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أسباب المسام الواسعة وطرق علاجها
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق