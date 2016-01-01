علماء كنديون: دواء للقطط قد يساهم في علاج فيروس كورونا

اكتشف علماء كنديون تأثيرًا عجيبا لعقار يستخدم لعلاج التهاب الصفاق الفيروسي لدى القطط.
ويمكن للدواء أن يثبط عمل إنزيم رئيسي لدى فيروس كورونا المستجد، بحسب مجلة "نيتشر كاميونيكيشنس".
أظهرت الأبحاث التي أجراها العلماء، أن الأدوية التجريبية "GC376" و"GC373"، المطورة لمكافحة التهاب الصفاق لدى القطط، يمكن أن تمنع بشكل فعال إنزيم يدعى "Mpro" في الخلايا البشرية. وأشار الخبراء، أن الفيروس لا يستطيع التكاثر من دونه.
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