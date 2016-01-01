

أسرع سيارة ليموزين فى العالم للبيع مقابل 217 ألف جنيه إسترلينى.. بها سينما أسرع سيارة ليموزين فى العالم للبيع مقابل 217 ألف جنيه إسترلينى.. بها سينما

تم طرح أسرع سيارة ليموزين في العالم، والتي يمكن أن تنتقل من السرعة 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في ست ثوانٍ فقط، للبيع مقابل 217 ألف جنيه إسترليني "400 ألف دولار أسترالي" في أستراليا.



حصلت سيارة فيراري 360 مودينا ليموزين الممتدة، التي تم بناؤها في عام 2003 ولكن تم تحويلها إلى شكلها الحالي في عام 2012، على رقمين قياسيين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لكونها أسرع سيارة من نوعها وكذلك أطول سيارة فيراري في العالم، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.





تأتي السيارة الخارقة الفريدة من نوعها مجهزة بنظام صوت محيطي سينمائي وإضاءة LED وشاشات تلفزيون وبار، ويُعتقد أن فيراري، التي تتسع لعشرة أشخاص، يمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 166 ميلاً في الساعة.



كانت السيارة متاحة سابقًا للاستئجار من ExoticLimo مقابل 761 جنيهًا إسترلينيًا "1000 دولار أمريكي، 1،390 دولارًا أستراليًا"، في الساعة، وأرفقوها بجملة :"تجسد سيارة الليموزين أيديولوجية الثراء والنجاح".





ليست هذه الليموزين الأكثر تقدمًا على الإطلاق فحسب، بل إنها تحمل الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس لكونها أطول سيارة فيراري وأيضًا أسرع سيارة ليموزين ممتدة متوفرة على وجه الأرض.



لقد قطعت السيارة 65 ألف كيلومتر فقط، وتم طرحها للبيع مقابل 217 ألف جنيه إسترليني "400 ألف دولار أسترالي"، وقال المالك في إعلان CarSales: " سيارة فيراري ليموزين فريدة بشكل مذهل، ونتلقى عددًا كبيرًا من الاستفسارات كل أسبوع عن ذلك، وكانت ردود الفعل من قاعدة عملائنا إيجابية بشكل لا يصدق".

