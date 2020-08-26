

"التخطيط" المصرية تعتمد 3 مليارات جنيه استثمارات إضافية لـ"تبطين الترع" "التخطيط" المصرية تعتمد 3 مليارات جنيه استثمارات إضافية لـ"تبطين الترع"

اعتمدت هالة السعيد، وزيرة، التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، استثمارات إضافية بقيمة 3 مليارات جنيه للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.



وأوضحت لوزارة أن جملة الاعتمادات المتوفرة للمشروع بلغت نحو 4 مليارات جنيه خلال عام 20/2021، بحسب بيان صادر اليوم الجمعة.



وجاء ذلك في تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض فيه الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، والهدف من المشروع والنتائج الإيجابية المُحقَقة.

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وأوضحت السعيد أن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع يأتي ضمن المبادرات والمشروعات المهمة والحيوية التي تتضمنها الخطة الاستثمارية للعام المالي 20/2021، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التي تشمل كافة أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية؛ حيث من المستهدف أن ينتج عن المشروع تحقيق وفر في مياه الري بحوالي 5 مليارات م3 سنويًا، بالإضافة إلى حماية البيئة من التلوث، وزيادة الإنتاجية الزراعية.أضافت السعيد أن المشروع يُعد من المشروعات كثيفة العمالة، حيث يوفر آلاف فرص العمل خلال فترة التنفيذ، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة نحو التخفيف من حدة تداعيات فيروس كورونا على أوضاع التشغيل والعمالة.وأوضح التقرير أن خطة المشروع تستهدف خلال عامين تأهيل وتبطين ترع بأطوال تبلغ 7 آلاف كم، يخص عام 20/2021 نسبة 43 بالمائة منها.ولفت التقرير إلى أنه من المستهدف خلال العام المالي 20/2021 تأهيل وتبطين ترع بأطوال تزيد عن 3 آلاف كم، وتم بالفعل التعاقد على التنفيذ بزمام 1.244 مليون فدان في 18 محافظة (أسوان، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بنى سويف، الجيزة، الفيوم، القليوبية، المنوفية، الشرقية، الغربية، الإسماعيلية، الدقهلية، البحيرة، دمياط، الإسكندرية، كفرالشيخ).