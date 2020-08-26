

أسعار المانجو في سوق العبور الجمعة 28 أغسطس.. والسنارة ب 8 جنيهات أسعار المانجو في سوق العبور الجمعة 28 أغسطس.. والسنارة ب 8 جنيهات

تستعرض «بوابة أخبار اليوم»، أسعار وأنواع المانجو، في سوق العبور للجملة، اليوم الجمعة 28 أغسطس، وذلك تيسيرًا على القراء لمعرفة أسعار السلع قبل الذهاب إلى الأسواق.



سجلت المانجو العويس ما بين 15 و28 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو المانجو الزبدية ما بين 9 و11 جنيهًا، أما المانجو البلدي سجلت ما بين 5 و10 جنيهات، والمانجو التومي بـ 9 و13 جنيها، ومانجو بيض العجل تسجل ما بين 8 و11 جنيها.



والمانجو التيمور سجلت ما بين 10 و18 جنيهًا، والمانجو الفص ما بين 20 و50 جنيهًا، والمانجو الفونس سجلت 18 جنيهًا للكيلو، والمانجو الهندي ما بين 10 و16 جنيهًا، ومانجو فجر كلان تسجل ما بين 9 و 13 جنيها.

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وسجلت مانجو دبشة ما بين 8 و11 جنيهًا للكيلو، ومانجو صديقة سجلت ما بين 10 و16 جنيهًا للكيلو، والمانجو السكري سجلت ما بين 7 و13 جنيهًا للكيلو، ومانجو جولك سجلت 8 إلى 11 جنيهًا، والمانجو السنارة ما بين 8 و11 جنيهًا.يذكر أن فاكهة المانجو، تنمو في المناطق المدارية الحارة من العالم، وتستخدم غذاءً رئيسيًا لمعظم السكان في هذه المناطق، وتلقب المانجو بملك فاكهة المناطق الحارة، وتؤكل المانجو طازجة، وهي غنية بفيتامين «أ، ج» وزرعت أشجار المانجو أول مرة قبل 4000 سنة في الهند وأرخبيل الملايو، ونقلها المستكشفون الأوربيون في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي إلى مناطق مدارية أخرى، وتزرع الآن في مناطق عديدة، مثل البرازيل، والهند، والمكسيك، والفلبين، والولايات المتحدة.وشجرة المانجو دائمة الخضرة، وقد يصل طولها إلى 20 مترًا، ولها أوراق طويلة وأزهار ذات لون أبيض وبنفسجي، وتنمو ثمار المانجو من قاع مبايض الزهرات، ويكتمل نموها بعد خمسة أشهر من تكون الأزهار.