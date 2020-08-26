تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم 28 أغسطس.. و"الجرام" يفقد 6 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الجمعة 28 غسطس 2020 بقيمة بلغت 6 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.
وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 848 جنيها، وعيار 18 نحو 727 جنيه، وعيار 24 نحو 969 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6784 جنيها.
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