متاح للجامعات الأخرى.. فتح باب التقدم للدراسات العليا بجامعة الأزهر



جامعة الأزهر جامعة الأزهر

أعلنت كلية العلوم جامعة الازهر باسيوط عن فتح باب التقدم للدراسات العليا "تمهيدي ماجستير" بجميع اقسام الكلية للعام الجامعي 2020 / 2021 اعتبارا من10 اغسطس2020 حتي 5 سبتمبر2020.



واشترطت الكلية، أن يكون المتقدم حاصلا علي بكالوريوس العلوم من احدي الجامعات المصرية او مايعادلها والا يقل تقديره العام عن "جيد".



وحددت الكلية الاوراق المطلوبة للتقدم وهي:

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شهادة البكالوريوس الاصل + 2 صورة، كشف درجات تقدير الاربع سنوات الاصل + 2 صورة، بطاقة الرقم القومي او جواز السفر لغير المصريين (3 صوره)، شهادة ميلاد كمبيوتر، شهادة تأدية الخدمة العسكرية، و 6 صور فوتوغرافية حديثة.كما اشترطت الكلية، تقديم المتقدم موافقة جهة العمل اذا كان المتقدم يعمل بالحكومة او القطاع العام، واقرار المتقدم بعدم العمل اذا كان لا يعمل بالحكومة او القطاع العام (مرفق بالملف).وتقدم المستندات الي ادارة الدراسات العليا بالكلية بعد استيفاء النماذج الموجودة علي موقع الكلية الالكتروني للكلية من هنا