مفاجأة.. بيراميدز يتخلى عن رمضان صبحى وناد إماراتى يطلب التعاقد معه

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صورة الخبر: رمضان صبحى
رمضان صبحى

فى مفاجأة من العيار الثقيل .. تخلى نادي بيراميدز عن اتمام مفاوضاته مع رمضان صبحى لاعب هيدرسفيلد الإنجليزى بسبب ارتفاع المقابل المادي المطلوب للتفريط فى خدماته .

وعلم صدى البلد أن رمضان صبحى بات قريبا من خلافة الهاكر البرايزلى كينو لاعب بيراميدز السابق فى نادي الجزيرة الإماراتى الذى أعير له كينو فى الموسم الماضى للتخلص من الأعباء المالية الكبيرة على النادي فى عقده عقب رحيل المستشار تركى آل الشيخ رئيس هئية الترفيه السعودى ومالك نادي الماريا الاسباني الحالي عن النادي السماوي .

ويرغب رمضان صبحى فى الإستفادة باللعب لنادي الجزيرة الإماراتي فى تفادي غضب جماهير الأهلى العارم عقب رفضه تمديد إعارته أو البيع النهائى للقلعة الحمراء عقب انتهاء اعارته فى يوليو الماضى وتسويقه فى أوروبا عقب توقيعه لشركة أبوظبي للاستثمار التى تملك 11 ناديا حول العالم من بينهم بيراميدز وفقا لبعض المصادر داخل الفريق المصري.

وكانت أزمة كبيرة قد اندلعت بين مسئولى النادى الأهلى ورمضان صبحى عقب تراجع اللاعب عن اتفاقه مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بالبقاء بين جدران النادي الذى تربى فيه على خلفية استغناء الإدارة عن النجوم الكبار شريف إكرامي وحسام عاشور وعبدالله السعيد ورفض أحمد فتحى التجديد والإنتقال لبيراميدز .

المصدر: elbalad

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