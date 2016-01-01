فى مفاجأة من العيار الثقيل .. تخلى نادي بيراميدز عن اتمام مفاوضاته مع رمضان صبحى لاعب هيدرسفيلد الإنجليزى بسبب ارتفاع المقابل المادي المطلوب للتفريط فى خدماته .
وعلم صدى البلد أن رمضان صبحى بات قريبا من خلافة الهاكر البرايزلى كينو لاعب بيراميدز السابق فى نادي الجزيرة الإماراتى الذى أعير له كينو فى الموسم الماضى للتخلص من الأعباء المالية الكبيرة على النادي فى عقده عقب رحيل المستشار تركى آل الشيخ رئيس هئية الترفيه السعودى ومالك نادي الماريا الاسباني الحالي عن النادي السماوي .
ويرغب رمضان صبحى فى الإستفادة باللعب لنادي الجزيرة الإماراتي فى تفادي غضب جماهير الأهلى العارم عقب رفضه تمديد إعارته أو البيع النهائى للقلعة الحمراء عقب انتهاء اعارته فى يوليو الماضى وتسويقه فى أوروبا عقب توقيعه لشركة أبوظبي للاستثمار التى تملك 11 ناديا حول العالم من بينهم بيراميدز وفقا لبعض المصادر داخل الفريق المصري.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مفاجأة.. بيراميدز يتخلى عن رمضان صبحى وناد إماراتى يطلب التعاقد معه
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق