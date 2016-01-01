يعد سرطان الرئة من أخطر أنواع الأورام التى تصيب الإنسان، حيث يحدث آثارا مدمرة داخل جسم الإنسان أكثر من بعض الأنواع الأخرى لأنه يصيب الرئة المسئولة عن تنظيم عملية التنفس اهم العمليات الحيوية والتى بدونها لايستطيع الانسان العيش.
واكتشاف علاج فعال وقوى لسرطان الرئة من اكثر الامور التى مازال العلماء يبحثون عن حل فعال لها ومن بين تلك المحاولات الابحاث التى اجراها علماء جامعة موسكو مؤخرا حيث وجدوا أن اخد المريض جرعات عالية من فيتامين В1 تساعد فى تدمير خلايا سرطان الرئة، والمفاجأة أن هذه الطريقة لاتسبب أى أضرار للخلايا السليمة.
وذكر بيان المكتب الإعلامي لجامعة موسكو أن "علماء الجامعة اكتشفوا أن اخذ جرعات كبيرة من فيتامين В1 تؤثر سلبا في خلايا سرطان الرئة دون أن تؤثر في الخلايا السليمة. وفيتامين В1 يستخدم في مجال الطب على نطاق واسع في حالات مرض السكري وحالات قصور الكبد والكلى والقلب وأمراض أخرى".
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التعليقات على بالفيتامينات.. اكتشاف جديد لتدمير خلايا سرطان الرئة
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