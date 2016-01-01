بالفيتامينات.. اكتشاف جديد لتدمير خلايا سرطان الرئة

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الفيتامينات

يعد سرطان الرئة من أخطر أنواع الأورام التى تصيب الإنسان، حيث يحدث آثارا مدمرة داخل جسم الإنسان أكثر من بعض الأنواع الأخرى لأنه يصيب الرئة المسئولة عن تنظيم عملية التنفس اهم العمليات الحيوية والتى بدونها لايستطيع الانسان العيش.

واكتشاف علاج فعال وقوى لسرطان الرئة من اكثر الامور التى مازال العلماء يبحثون عن حل فعال لها ومن بين تلك المحاولات الابحاث التى اجراها علماء جامعة موسكو مؤخرا حيث وجدوا أن اخد المريض جرعات عالية من فيتامين В1 تساعد فى تدمير خلايا سرطان الرئة، والمفاجأة أن هذه الطريقة لاتسبب أى أضرار للخلايا السليمة.

وذكر بيان المكتب الإعلامي لجامعة موسكو أن "علماء الجامعة اكتشفوا أن اخذ جرعات كبيرة من فيتامين В1 تؤثر سلبا في خلايا سرطان الرئة دون أن تؤثر في الخلايا السليمة. وفيتامين В1 يستخدم في مجال الطب على نطاق واسع في حالات مرض السكري وحالات قصور الكبد والكلى والقلب وأمراض أخرى".

ووفقا لما جاء فى مجلة " International Journal of Molecular Sciences" فإن العلماء حصلوا علي هذه نتائج من خلال التجارب التي أجروها في ظروف المختبر.

وقال البروفيسورة فكتوريا بونيك، المشرفة على البحث، "إن البيانات الجديدة حول التأثير السلبي لجرعات فيتامين В1 الكبيرة في خلايا سرطان الرئة وعدم تاثيرها في الخلايا السليمة، سيكون لها استخدام في مجال علاج سرطان الرئة وبالأخص مع الوسائل الأخرى. والآن يجب اختبار هذه النتائج سريريا".

واختبر الباحثون هذه الابحاث على خلايا سرطان الرئة البشرية وخلايا الرئة الظهارية السليمة التي تصاب عادة بالسرطان في المختبر وهذه الخلايا أخذت من القرود.

ووجد الباحثون أن لفيتامين В1 تأثير مماثل لدواء سيسبلاتين الذي يستخدم غالبًا لعلاج سرطان الرئة.
ويوجد فيتامين В1 فى العديد من الأطعمة مثل بذور الكتان والبقول و التونة والسلمون والمأكولات البحرية الأخرى.

المصدر: مجلة " International Journal of Molecular Sciences"

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