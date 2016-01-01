احم ذاكرتك.. نصائح سهلة تبقيك بعيدا عن النسيان والخرف



النسيان النسيان

تعد امراض الذاكرة وكثرة النسيان من أكثر المشكلات التى يعاى منها الانسان فى المراحل العمرية المتقدمة ، والخبر السار هو أن العديد من زلات الذاكرة المرتبطة بالعمر طبيعية تمامًا وليست بالضرورة علامات للخرف بسبب أمراض الدماغ مثل الزهايمر، وتوجد طرق بسيطة للمساعدة في شحذ ذاكرتك اليومية.



ووفقا لتقارير كلية الطب بجامعة هافارد فإن الحفاظ على لياقة القلب والأوعية الدموية بشكل عام وسيلة فعالة للحفاظ على وظيفة الذاكرة، كما تشير الأبحاث إلى أن التغذية الجيدة والنشاط البدني والوزن الصحي والبقاء نشطًا عقليًا في منتصف العمر يمكن أن يساعد في تقليل ضعف الذاكرة أو تأخيره لاحقًا في الحياة.



فيما يلي بعض الاستراتيجيات الأساسية لشيخوخة الدماغ الصحية:

قد يعجبك أيضا...

تناول نظامًا غذائيًا نباتيًا:تظهر الأبحاث أن النظام الغذائي الذي يحتوي على كميات وفيرة من الفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة - بكميات محدودة من المنتجات الحيوانية - هو الأفضل للياقة المعرفية.اتمرن بانتظام:للتمرين مجموعة متنوعة من التأثيرات الإيجابية المحتملة على المهارات المعرفية. تعمل الرياضة على إثراء الدم (وبالتالي الدماغ) بالأكسجين. أثناء التمرين ، ينتج الجسم وقفات فرعية تساعد في الحفاظ على السلامة الجسدية ووظيفة الدماغ. كما أن التمرين المنتظم يدعم النوم المريح ، وهو "وقت راحة" أساسي لإعادة الدماغ.الحصول على قسط كاف من النوم:لتعلم معلومات جديدة ، يجب أن تكون قادرًا على الانتباه ، وهو ما لا يمكنك فعله إذا لم تكن مرتاحًا جيدًا. يصعب أيضًا الاحتفاظ بالذكريات واسترداد المعلومات التي تعلمتها سابقًا إذا كنت مرتاحًا بشكل سيئ ، لأن العملية التي تقوم فيها بترسيخ التجارب الحديثة في الذكريات الدائمة تحدث أثناء النوم. ليس من قبيل المصادفة أن النسيان هو عرض شائع للأرق.