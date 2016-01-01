قال اللواء فاروق المقريحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق ، إن الإخوانى محمود عزت هو القائد الأساسى الأهم فى عصابة جماعة الإخوان الإرهابية.
وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن محمود عزت وخيرت الشاطر هما القيادين الأكثر خطورة فى تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية .
وأكد أن البلاد تعيش حالة من الفرح اليوم بعد عملية ضبط الإخوانى الهارب محمود عزت والذى يعد العقل المدبر لجماعة الإخوان الإرهابية .
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التعليقات على أخطر قيادات الإرهاب.. سر فشل هروب الإخوانى محمود عزت من مصر..فيديو
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