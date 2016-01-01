تعرف على شروط الالتحاق بالدراسات العليا بـ ألسن عين شمس

أعلن الدكتور اشرف عطية وكيل كلية الالسن لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس ، عن شروط الإلتحاق بالدراسات العليا بكلية الألسن لهذا العام ٢١/٢٠
توقعات ببقاء أماكن شاغرة في كليات القمة لطلاب المرحلة الثانية بتنسيق الثانوية العامة 2020
حيث اكد اوكيل كلية الالسن لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ان شروط الالتحاق بالدراسات العليا في الترجمة التحريرية والفورية وتكنولوجيا المعلومات بنظام الساعات المعتمده لهذا العام تشترط على المتقدم ان يكون الطالب حاصلا علي ليسانس الالسن بتقدير عام جيد على الاقل او تقدير +c لنظام الساعات المعتمده او ان يكون حاصلا على ليسانس الالسن من اي كليه مناظرة لكلية الالسن ومعتمده من المجلس الاعلى للجامعات وبنفس التقدير.
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