احذر.. 6 عادات خاطئة تسبب زيادة الوزن

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زيادة الوزن

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة زيادة الوزن نتيجة ممارسة العديد من العادات الغذائية الخاطئة التي تهدد صحتهم و تصيبهم بالسمنة فهي من أكثر الأمراض التي تهدد صحة الأنسان و تجعله عرضه للإصابة بمرض السكر و كورونا و القلب و غيرها من الأمراض.

لذا كشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية عن أبرز العادات و الممارسات السيئة للطعام والتي تسبب زيادة بالوزن و لابد من التخلص منها، وكان أهمها ...

- استخدام الأطباق الكبيرة

- تناول الأكل أمام التلفلزيون
- تناول المشروبات الغازية أثناء الوجبة بدلًا من الماء
- عدم مضغ الطعام جيدًا
- تناول الأكل بسرعة ودون تركيز
- تناول الأكل بوقت متأخر من الليل

المصدر: elbalad

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