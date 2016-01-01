احذر.. 6 عادات خاطئة تسبب زيادة الوزن

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة زيادة الوزن نتيجة ممارسة العديد من العادات الغذائية الخاطئة التي تهدد صحتهم و تصيبهم بالسمنة فهي من أكثر الأمراض التي تهدد صحة الأنسان و تجعله عرضه للإصابة بمرض السكر و كورونا و القلب و غيرها من الأمراض.
لذا كشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية عن أبرز العادات و الممارسات السيئة للطعام والتي تسبب زيادة بالوزن و لابد من التخلص منها، وكان أهمها ...
- استخدام الأطباق الكبيرة
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