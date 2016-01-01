كنز معلومات .. لماذا لقب الإخوانى محمود عزت بـ العقل المدبر لـ الإخوان ؟.. فيديو

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صورة الخبر: الإخوانى محمود عزت
الإخوانى محمود عزت

قال منير أديب ، الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية ، إن عملية ضبط الإخوانى الهارب محمود عزت العقل المدبر لـ جماعة الإخوان هى إنجاز جديد يضاف لأجهزة الشرطة وأجهزة المعلومات على وجه التحديد .

وأوضح الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ،ان محمود عزت المسئول الأول عن انشطة كثيرة داخل وخارج مصر وهو أيضأ القائم بأعمال المرشد وهو الرجل الأول فى التنظيم بعد إلقاء القبض على محمد بديع وكان يدير كافة أنشطة الإخوان الإرهابية

وأكد ، أن القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت من أهم وأبرز الشخصيات التى لها علاقة بأحداث العنف فى مصر بعد عام 2013 .

وأشار إلى أن الإخوانى الهارب محمود عزت هو كنز حقيقى للمعلومات خاصة وان هذا التنظيم الإرهابى تورط فى أحداث عنف كثيرة فى الداخل المصرى .

ولفت " أديب " ، إلى أن إلقاء الضبط على الإخوانى الهارب محمود عزت يشير إلى أن أجهزة الأمن تعمل بقوة شديدة والوصول إلى الرأس المدبر لعشرات العمليات التى حدثت فى مصر ومنها قضية 1965 التى تعرف بـ القدسيين والتى كانت محاولة انقلابية تعود لـ 35 سنة مضت ، وأيضأ تنفيذ عمليات مسلحة وإرهابية كثيرة داخل البلاد وإلقاء المواد الحارقة على رجال الشرطة .

المصدر: elbalad

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