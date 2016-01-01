قال منير أديب ، الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية ، إن عملية ضبط الإخوانى الهارب محمود عزت العقل المدبر لـ جماعة الإخوان هى إنجاز جديد يضاف لأجهزة الشرطة وأجهزة المعلومات على وجه التحديد .
وأوضح الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ،ان محمود عزت المسئول الأول عن انشطة كثيرة داخل وخارج مصر وهو أيضأ القائم بأعمال المرشد وهو الرجل الأول فى التنظيم بعد إلقاء القبض على محمد بديع وكان يدير كافة أنشطة الإخوان الإرهابية
وأكد ، أن القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت من أهم وأبرز الشخصيات التى لها علاقة بأحداث العنف فى مصر بعد عام 2013 .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على كنز معلومات .. لماذا لقب الإخوانى محمود عزت بـ العقل المدبر لـ الإخوان ؟.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق