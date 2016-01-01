الأهلي يسعي لخطف فرجاني ساسي من الزمالك



التونسي فرجاني ساسي التونسي فرجاني ساسي

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي أن الأهلي يفكر في ضم التونسي فرجاني ساسي، نجم وسط الزمالك خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأعلن مهيب في تصريحات خلال تقديم برنامجه "اللعيب"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن هناك تحركات قوية من قبل النادي الأهلي، لضم فرجاني ساسي.



وأشار الإعلامي مهيب عبدالهادي إلى أن "ساسي" يحق له التوقيع لأي ناد خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم تجديد عقده مع الزمالك.

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وتابع، "نحن في عالم الاحتراف، مثلما رمضان صبحي فضل بيراميدز على الأهلي بسبب الأموال، فإن ساسي يحق له ذلك".