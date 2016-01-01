لتهدئة الشارع الرياضي.. مجدي عبد الغني يطالب بإغلاق قناتي الأهلي والزمالك



قناتي الأهلي والزمالك قناتي الأهلي والزمالك

طالب مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين المسؤولين عن الرياضة والإعلام بضرورة إغلاق قناتي النادي الأهلي والزمالك.



وأوضح عبد الغني أن حالة من التراشق عبر برامج قناتي الأهلي والزمالك ساهمت فى زيادة حالة من الاحتقان بين قطبي الكرة المصرية والجماهير فى الشارع الرياضي.



وقال عبد الغني،فى تصريحات خاصة لصدى البلد:" مطلب أساسي بضرورة قيام المسؤولين عن الرياضة والإعلام بإغلاق القنوات التابعة الى النادى الأهلي والزمالك بعد حالة الاستفزاز الكروي والاحتقان الجماهيري جراء التراشق بين مسؤولى قطبي الكرة المصرية".

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ولفت إلى أنه يتعين حال عدم القدرة على إغلاق قناوي الأهلي والزمالك إلزام البرامج الرياضية والقائمين عليها ضرورة عدم المساهمة فى زيادة الاحتقان الجماهيري ومساندة كل قناة فريقها في المسابقات المحلية والقارية.وقال ايضا:" يجب تغليب الروح الرياضية فى العمل الإعلامي بقناتى الأهلي والزمالك وعدم التطرق إلى الشأن الداخلي لقطبي الكرة المصرية والالتزام بالمعايير المهنية بعيدا عن التعصب الأعمى".اقرأ ايضًا| قبل التوقيع لـ مانشستر سيتي.. ميسي لـ جوارديولا: تتويجي بالكرة الذهبية لن يتحقق إلا تحت قيادتكوشدد على أن الحل الوحيد لتهدئة الشارع الرياضي في الوقت الراهن إغلاق قناتي الأهلي والزمالك لتفادى حدوث كوارث مستقبلية بين جماهير اكبر الناديين فى افريقيا والوطن العربي،على حد قوله.