الوزراء ينفي إلزام الطلاب بإعادة سداد رسوم التقديم للجامعات الأهلية عبر الحسابات البنكية



المركز الاعلامي لمجلس الوزراء المركز الاعلامي لمجلس الوزراء

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلزام الطلاب بإعادة سداد رسوم التقديم للجامعات الأهلية عبر الحسابات البنكية الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء.



وأكدت وزارة التعليم العالي أنه لا صحة لإلزام الطلاب بإعادة سداد رسوم التقديم للجامعات الأهلية عبر الحسابات البنكية الجديدة، مُوضحةً أنه سيتم الاعتداد بمستحقات الطلاب الذين سبق وأن قاموا بسداد رسوم التقدم لاختبارات القبول بكليات الجامعات الأهلية عبر الحساب البنكي القديم الذي تم وقف العمل به، مُشيرةً إلى أن فتح حساب بنكي خاص لكل جامعة أهلية جديدة يهدف لتيسير إجراءات سداد الرسوم لمن لم يسبق لهم السداد من الطلاب.



وفى سياق متصل، سيتم إخطار الطالب الذي يتم قبوله بصفة مبدئية عبر البريد الإلكتروني بموعد الاختبار المخصص له، وذلك بعد مراجعة أوراق التقديم والتأكد من صحتها، كما سيتم إبلاغ الطالب من خلال البريد الإلكتروني بمجالات الاختبار والزمن المخصص له والفترة المسموح بها لإجراء الاختبار وتوقيت الإجابة لكل سؤال، ونظام الإجابة، وكذلك إخبار الطالب المقبول بصفة مبدئية بمواعيد وأماكن إجراء المقابلة الشخصية التي تلي مرحلة الاختبار.

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ومن المقرر أن تبدأ اختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، اعتبارًا من السبت 5 سبتمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن عنه، ويتم الاختبار بشكل إلكتروني محدد المدة الزمنية وبالتزامن بين كل المتقدمين، ويتبع ذلك إعلان النتائج يوم 10 سبتمبر بناء على ترتيب المتقدمين طبقًا لدرجات الاختبار، على أن تبدأ المقابلات الشخصية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 12 سبتمبر، ويكون الكشف الطبي ابتداءً من يوم الخميس 17 سبتمبر.ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).