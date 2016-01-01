الوزراء ينفي إلزام الطلاب بإعادة سداد رسوم التقديم للجامعات الأهلية عبر الحسابات البنكية

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلزام الطلاب بإعادة سداد رسوم التقديم للجامعات الأهلية عبر الحسابات البنكية الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة التعليم العالي أنه لا صحة لإلزام الطلاب بإعادة سداد رسوم التقديم للجامعات الأهلية عبر الحسابات البنكية الجديدة، مُوضحةً أنه سيتم الاعتداد بمستحقات الطلاب الذين سبق وأن قاموا بسداد رسوم التقدم لاختبارات القبول بكليات الجامعات الأهلية عبر الحساب البنكي القديم الذي تم وقف العمل به، مُشيرةً إلى أن فتح حساب بنكي خاص لكل جامعة أهلية جديدة يهدف لتيسير إجراءات سداد الرسوم لمن لم يسبق لهم السداد من الطلاب.
وفى سياق متصل، سيتم إخطار الطالب الذي يتم قبوله بصفة مبدئية عبر البريد الإلكتروني بموعد الاختبار المخصص له، وذلك بعد مراجعة أوراق التقديم والتأكد من صحتها، كما سيتم إبلاغ الطالب من خلال البريد الإلكتروني بمجالات الاختبار والزمن المخصص له والفترة المسموح بها لإجراء الاختبار وتوقيت الإجابة لكل سؤال، ونظام الإجابة، وكذلك إخبار الطالب المقبول بصفة مبدئية بمواعيد وأماكن إجراء المقابلة الشخصية التي تلي مرحلة الاختبار.
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