يعد ارتداء الكمامات من أهم سبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع اختلاف درجة حماية كل نوع من الكمامات عن الأخرى.
وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، وجدت دراسة يابانية أن الكمامات غير المنسوجة التي تستخدم لمرة واحدة فقط، توفر حماية أكبر ضد الفيروس.
وتصنع هذه الكمامات من مادة "البولي بروبيلين"، وهي الأرخص في السوق مقارنة بباقي الكمامات الأخرى، إلا أنها أكثر قدرة على وقف انتشار جزيئات الرذاذ الصغيرة المنبعثة من عملية التنفس.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على دراسة تكشف عن أفضل نوع كمامة لمنع انتشار كورونا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق