دراسة تكشف عن أفضل نوع كمامة لمنع انتشار كورونا

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دراسة تكشف عن أفضل نوع كمامة لمنع انتشار كورونا

يعد ارتداء الكمامات من أهم سبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع اختلاف درجة حماية كل نوع من الكمامات عن الأخرى.

وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، وجدت دراسة يابانية أن الكمامات غير المنسوجة التي تستخدم لمرة واحدة فقط، توفر حماية أكبر ضد الفيروس.

وتصنع هذه الكمامات من مادة "البولي بروبيلين"، وهي الأرخص في السوق مقارنة بباقي الكمامات الأخرى، إلا أنها أكثر قدرة على وقف انتشار جزيئات الرذاذ الصغيرة المنبعثة من عملية التنفس.

وكشفت الصحيفة عن أن هذه الكمامات غير المنسوجة، تستطيع أكثر أن توقف ما ينبعث من الفم حين يقوم الشخص الذي يرتديها بالسعال، أما كمامات القطن والبولستير القابلة لإعادة الاستخدام فتوصي منظمة الصحة العالمية بغسلها وتنظيفها مرة واحدة على الأقل بالصابون والماء في حرارة لا تقل عن 60 درجة مئوية.

وتنجح الكمامات غير المنسوجة في منع تدفق الرذاذ بشكل كامل، بينما كانت الكمامات الأخرى أقل فاعلية حيث تتمكن من منع الرذاذ بنسبة 80%.

المصدر: الدستور

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