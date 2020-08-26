يعاني كثير من الناس من الأرق والقلق المتكرر أثناء النوم، مما يسبب لهم معاناة يومية مزعجة، لذا قامت دراسة جديدة بوضع حل سحري لحل هذه المشكلة، وهي ارتداء الجوارب أثناء النوم، وفقا لما جاء ب "سكاي نيوز".
وأوضحت الدراسة أنه خلال الليل يحدث انخفاضا في درجة حرارة الجسم الأساسية من 37 إلى 35 درجة مئوية، على مدار 6 أو 7 ساعات من النوم، وهذا الانخفاض التدريجي في درجة حرارة الجسم هو جزء أساسي من عملية النوم والاستمرار في النوم، وكلما زادت سرعة خفض درجة حرارة الجسم الأساسية، زادت سرعة نومك.
وتعتبر راحتي يديك وباطن قدميك، أكثر المناطق الحرارية كفاءة في الجسم، حيث تخلو من الشعر، وأقل عزلا من أسطح الجلد الأخرى، وفقا لموقع "هاو ستاف ووركس".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على دراسة جديدة: ارتداء الجوارب يحسن حالة نومك
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق