

شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن هناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع رياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية، نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.



وأشارت إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، بينكا حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

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وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى، تتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 77 – 30، والسواحل الشمالية بين 45 ـ 88، وشمال الصعيد بين 22ـ 35، وجوب الصعيد بين 14ـ 25.وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، تتراوح على القاهرة بين 35– 24 درجة، وعلى الإسكندرية بين 31 – 21، وعلى قنا بين 39- 26، وعلى الأقصر بين 39– 27، وعلى أسوان بين 40 – 26 درجة مئوية.