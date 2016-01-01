توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن هناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع رياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية، نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
وأشارت إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، بينكا حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.
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التعليقات على شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة
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