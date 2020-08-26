أسعار الدولار تواصل تراجعها أمام الجنيه بنهاية تعاملات آخر الأسبوع

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أسعار الدولار تواصل تراجعها أمام الجنيه بنهاية تعاملات آخر الأسبوع

واصلت ؤ تراجعها أمام الجنيه في البنوك، حيث انخفض متوسط سعر الدولار بنحو قرش واحد في البنوك خلال تعاملات اليوم الخميس، ليصل إلى 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وخلال تعاملات اليوم، تراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنك التعمير والإسكان إلى 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنكي القاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي إلى 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنك الإسكندرية إلى 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية 7 قروش في بنك البركة إلى 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.
وانخفض سعر الدولار 7 قروش في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.82 جنيه للشراء، و 15.92 جنيه للبيع.

المصدر: مصراوى

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