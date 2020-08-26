واصلت ؤ تراجعها أمام الجنيه في البنوك، حيث انخفض متوسط سعر الدولار بنحو قرش واحد في البنوك خلال تعاملات اليوم الخميس، ليصل إلى 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.
وخلال تعاملات اليوم، تراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.
وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.
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التعليقات على أسعار الدولار تواصل تراجعها أمام الجنيه بنهاية تعاملات آخر الأسبوع
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