البرلمان اليونانى يصدق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع مصر

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أعلن البرلمان اليونانى ، اليوم الخميس ، المصادقة على اتفاقية تعين البحرية مع مصر، حسبما ذكرت قناة العربية



وأفادت مصادر مطلعة أن البرلمان اليونانى صوت على الاتفاقية بأغلبية 178 صوتًا من أصل 300 ، فيما عارضها 26 نائباً وأمتنع 81 نائبا عن التصويت .





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وكان وزير الخارجية سامح شكرى، قد وقع مع نظيره اليونانى نيكوس دندياس بالقاهرة فى السادس من أغسطس 2020 اتفاقية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين فى شرق البحر المتوسط وهى منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز.وأكد وزير الخارجية اليونانى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع شكرى فى ذلك الوقت، أن الاتفاقيات بين مصر واليونان تقوم على احترام مبادئ وأساسيات القانون الدولي.وأكدت مصر الاتفاق مع اليونان يتيح لكل من البلدين المضى قدما فى تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة فى المنطقة الاقتصادية الخالصة، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة.