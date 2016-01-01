أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل كراميل لاتيه



كراميل لاتيه كراميل لاتيه



كراميل لاتيه من المشروبات الباردة التي يعشق تناولها الكثير بالأخص في فصل الصيف لأنه يساعد على التخلص من الشعور بالحر و ترطيب الجسم، لذا قدمت الشيف منال العالم طريقة عمل كراميل لاتيه في المنزل بأسهل الخطوات.



مقادير الوصفة كراميل لاتيه

2كوب حليب بارد

نصف كوب قهوة ساخنة

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

ملعقة كبيرة سكر



ربع كوب صلصة كراميل

مكعبات ثلج

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طريقة تحضير كراميل لاتيهأحضري كاسات شفافة.ضعي الثلج في الكاسات ثم الحليب مع ترك حوالي ١ سم.اضيفي الى القهوة السكر والفانيليا و يقلب ليختلط.ضعي القهوة فوق الحليب لا تحركي.ضعي صلصة الكراميل فوق القهوة ثم قدميها مباشرة.