علاج البق .. هترتاح من الإزعاج نهائيا



علاج البق علاج البق

علاج البق من الامور المهمة جدًا التي يبحث عنها كل من دخلت هذه الحشرة المقززة إلى منزله، حيث إنها من أكثر الحشرات التي يصعب إزالتها وتختبئ داخل تجاويف الأسرّة وقطع الأثاث، وحجمها صغير جدًا.



تسبب حشرة البق الشعور بالهرش واحمرار الجلد نتيجة لدغاتها، مما يدفع الانسان للبحث عن علاج البق بشكل سريع للتخلص من هذا الإزعاج في أسرع وقت والوقاية من الأمراض التي تجلبها هذه الحشرة.



علاج بق الفراش

من اساسيات علاج بق الفراش الاهتمام بنظافة السرير وتعريضه لآشعة الشمس بشكل يومي وإذا كان من الصعب يجب تعريضه لأي مصدر حراري وتغيير الفراش والملابس وغسلهم بماء ساخن لأن بق الفراش لا يتحمل العيش فى أماكن ذات درجة حرارة عالية، ويمكن الاستعانة بالمبيدات المعروفة والمخصصة لهذا النوع من الحشرات للتخلص منها بشكل أسرع، كما يمكن الاستعانة بالكلور لأنه من الطرق الفعال ايضا فى القضاء على هذه الحشرة.

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علاج البق والأكلانتوصلت بعض الأبحاث إلى أن المكنسة الكهربائية تساعد بشكل فعال فى علاج البق والأكلان خاصة أنها تقضي نهائيا على الغبار الذى يتغذى عليه البق، وحاول اختيار مكنسة كهربائية تمتلك فلتر لكي يساعدك في تقليل إبعثاتات الغبار أثناء التنظيف . يفضل إستخدام المكنسة الكهربائية مرتين في الإسبوع مع إيلاء الإهتمام للمناطق التي تتراكم فيها الغبار بكثرة مثل تحت السرير والمداخل القريبة.إرتداء قناع التنظيف أثناء إستخدام المكنسة الكهربائية تنجب إنتشار الغبار علي الوجه خصوصًا إذا كنت تعاني من الحساسية، قم بإستخدام المكنسة للستائر والسجاد والأرائك والمفروشات الناعمة.يعد دياتومي الأرض عبارة عن مسحوق ناعم مصنوع من بقايا متحجرة للكائنات المائية الصغيرة والمعروف بإسم الدياتومي . تتشكل هذه الهياكل العظمية لهذه المخلوقات من شكل إسطواني له حواف حاد حتي لا تؤثر علي البشر ولكن يمكن أن تكون مميتة للطفيليات والحشرات الصغيرة بما فيها بق الفراش .. للحد من بق الفراش وقتل البراغيث الموجودة في السجاد والفراش وضع طبقة خفيفة من مسحوق دياتومي وتركه لبضع ساعات وتكرار هذا العلاج كلما كان ذلك أمكن.علاج البق بالقرآنالقرآن فيه شفاء للناس وهو شفاء لكل داء والالتزام بسماع وقراءة القرآن في المنزل بشكل دائم يساعد على طرد كل الأشياء الضارة خاصة الرقية الشرعية مع قراءة الأدعية المؤكدة بنية التخلص من كل الآفات الموجودة فى المنزل مع الالتزام بتعليمات القرآن الكريم والسنة فيما يتعلق بنظافة المنزل والبدن.علاج البق بالاعشابوتلعب الاعشاب ايضا دور فعال فى علاج البق وفى مقدمتها النعناع الجاف والفلفل الحار وأوراق شجرة النيم والريحان من خلال نثر أى من هذه الاعشاب فى الأماكن التى تتواجد فيها هذه الحشرات وغلق باب الغرفة حتى لا تتسلل لبقية المنزل.ومن المواد الفعالة المستخدمة في علاج البق هي الزيوت العطرية مثل الكافور وزيت النعناع وزيت الخزامي العطري تعمل كعلاج سحري للتخلص من بق الفراش، وخليط هذه الزيوت فعال فى علاج البق نهائيا خاصة زيت الخزامى المعروف أيضًا بـ زيت اللافندر حيث يمتلك قوة كبيرة على طرد الحشرات.علاج البق بالجازويعد علاج البق بالجاز من أقدم الطرق الشعبية المستخدمة في التخلص من الآفات والحشرات وهو فعال جدا فى القضاء على البق لأنه لايستطيع تحمل هذه الرائحة القوية ولكننا لنفس السبب قد لانستطيع نحن أيضا النوم بعض الوقت في الغرفة حتى تزول الرائحة تمامًا والماء الحار لها تاثير قاتل لبق الفراش في ثوان قليلة. عندما تظهر الحشرات بشكل منفرد فهذا مؤشر جيد على قرب التخلص منها.