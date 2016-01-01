كل ما تريد معرفته عن ضوابط قبول طلاب الدمج بمدارس التعليم الفني 2020



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يتم قبول الطلاب على نظام الدمج بالتعليم الفني وفقا للقرارات الوزارية المنظمة بدءا من الصف الاول الفني ولا يجوز تجويل طلاب في اثناء المرحلة الدراسية من النظام عام إلى نظام الدمج.



وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه لا يقبل طلاب دمد بالمدارس الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بجميع النوعيات ، ولا يتم استكمال دراسة طلاب دمج حاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث في المدارس الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس وفقا للقرار الوزاري 201 لسنة 2018.



وأكدت وزارة التربية والتعليم أن حالات الدمج التي تستدعي وجود مرافق تربوي او ولي امر الطالب اثناء الامتحان لا يتم قبولها بالتعليم الفني .

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وأوضحت أنه يتم قبول طلاب الدمج في التخصصات الاتية في التعليم الفني ، حرصا على سلامة الطلاب : التعليم التجاري بجميع تخصصاته ، والتعليم الصناعي بتخصصات زخرفة واعلان وتنسيق وملابس جاهزة وتريكو آلي ، واعمال الخرسانة وشبكات المياه والاعمال الصحية وذلك في نظام السنوات الثلاث ، أما التخصصات المتاخة في نظام الاعداد المهني ، فهي الزخرفة والملابس الجاهزة والتريكو الالي والسباكة الصحية.أما بالنسبة للتعليم الزراعي ، فيتم قبول طلاب الدمج في تخصصات انتاج الحاصلات البيستانية والتصنيع الغذائي والعجائن ، أما عن نظام الاعداد المهني ، فتتمثل تخصصاته المتاحة لطلاب الدمج في (تخصص بستنة ، تحصص ألبان وصناعاة زراعءة ، وتربية النحل و وقاية المزروعات.وبشأن التعليم الفندقي ، فقط فسيتم قبول طلاب الدمج في تخصصات الاشراف الداخلي وخدمات سياحية لطلاب السنوات الثلاثة ، أما نظام الاعداد المهنية فتخصصات تتمثل في اشراف داخلي ومناطق عامة.وأشارت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة لقبول طلاب بالمدارس التي تدرس المناهج القائمة على نظام الجدارات ، ولن يتم قبول طلاب دمج هذا العام حتى يتم عمل مناهج ملائمة لهؤلاء الطلاب خرصا عليهم.وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة لتقدم طلاب الدمج لامتحان الصف الاول من الخارج على نظام العمال ، وفقا لشروك القرار الوزاري رقم 560 لسنة 2014 ، مع مراعاة الاجراءات الواردة بالقرار 299 لسنة 2016 في قبول الطلاب.