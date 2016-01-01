تنسيق الجامعات 2020 | كل ما تريد معرفته عن أقسام كلية التجارة بجامعة القاهرة



كلية التجارة بجامعة القاهرة كلية التجارة بجامعة القاهرة

تعتبر كلية التجارة من أهم الكليات لطُلاب الثانوية العامة أثناء تسجيل رغباتهم باعتبارها الكلية الوحيده التي تقبل طلاب الشعبتين ( الأدبي - العلمي )، بالإضافة إلى أنها من الكليات التي تقبل نظام الانتظام والانتساب.



وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن أبرز أقسام كلية التجارة جامعة القاهرة :



تتكون كلية التجارة من العديد من الأقسام ويأتي أبرزها التالي:

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قسم المحاسبة :يعتبر هذا القسم من الأقسام التي تهدف إلى تعميق البحث العلمي في المجال المالي ومجال المحاسبة .قسم إدارة الأعمال :يسعى هذا القسم لتقديم كافة المعلومات التي تتعلق بالأعمال وكيفية إدارتها ، بالإضافة إلى الخدمات البحثية التي تكون محل استفادة إلى البيئة أو المجتمع.قسم الرياضة والتأمين :يهتم هذا القسم بدراسة الإحصائيات والرياضيات المُتخصصة في مجال التأمينقسم الاقتصاد:يعد من أهم الأقسام التي تهتم بأساس العلوم التجارية، والإلمام بالمبادئ الاقتصادية للاعتماد على الأسس المنهجية للتفكير الاقتصادي، ودراسة مبادئ اقتصاديات النقود والبنوك والتجارة الخارجية،كما يتمكن خريجي قسم الاقتصاد من العمل بأقسام البحوث الاقتصادية في جميع المؤسسات الصناعية والتجارية.قسم العلوم السياسية:من التخصصات الرئيسية بالقسم العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، بجانب النظم السياسية، والإدارة العامة، كما تتيح الدراسة بالقسم العمل في مجال الإعلام، ووزارة الخارجية إلى جانب المراكز البحثية المتخصصة.