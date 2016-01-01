اليوم.. بدء القبول الإلكتروني للفصل الدراسي الأول بـكلية المسجد النبوي



كلية المسجد النبوي كلية المسجد النبوي

أعلنت كلية المسجد النبوي عن فتح التسجيل الإلكتروني الإلحاقي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤٢هـ ابتداءً من اليوم وحتى الأحد المقبل.



وأوضحت كلية المسجد النبوي في بيان لها اليوم، الخميس، أن التقديم سيكون عبر الموقع الإلكتروني للكلية.



وذكرت كلية المسجد النبوي أن القبول يشمل أقسام الشريعة، والقرآن وعلومه، والعقيدة، واللغة العربية.

قد يعجبك أيضا...

كما دعت كلية المسجد النبوي الراغبين في الالتحاق ببرامجها إلى الاطلاع على الشروط واستكمال تعبئة نماذج البيانات.