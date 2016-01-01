أعلنت كلية المسجد النبوي عن فتح التسجيل الإلكتروني الإلحاقي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤٢هـ ابتداءً من اليوم وحتى الأحد المقبل.
وأوضحت كلية المسجد النبوي في بيان لها اليوم، الخميس، أن التقديم سيكون عبر الموقع الإلكتروني للكلية.
وذكرت كلية المسجد النبوي أن القبول يشمل أقسام الشريعة، والقرآن وعلومه، والعقيدة، واللغة العربية.
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التعليقات على اليوم.. بدء القبول الإلكتروني للفصل الدراسي الأول بـكلية المسجد النبوي
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