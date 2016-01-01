شوبير يكشف حقيقة استمرار أحمد فتحي مع الأهلي

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استمرار أحمد فتحي مع النادي الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة استمرار أحمد فتحي مع النادي الأهلي، خلال الموسم المقبل.

كان أحمد فتحي وقع مؤخرا على عقود انضمامه إلى انضمامه إلى بيراميدز، لمدة 3 مواسم، بداية من الموسم الجديد، في صفقة انتقال حر.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية:" تواصلت مع جهاز الكرة بنادي بيراميدز، وأخبروني أنه لا صحة لما تردد عن استمرار أحمد فتحي مع الاهلي".

وأضاف شوبير، أن أحمد فتحي سيتواجد مع بيراميدز خلال الموسم المقبل، حيث لم يصل بيراميدز أي خطاب من اللاعب يفيد بعدم رغبته في تفعيل العقد.

المصدر: elbalad

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