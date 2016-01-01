أوناجم وبن شرقي يوجهان رسائل لـ مرتضى منصور وجماهير الزمالك

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صورة الخبر: أوناجم وبن شرقي
أوناجم وبن شرقي

أشاد محمد أوناجم، نجم فريق الزمالك، بـ مرتضى منصور، رئيس النادي، مؤكدا أنه دائما ما يحرص على دعم اللاعبين بكلمات إيجابية خاصة المحترفين منهم.

وأضاف في فيديو تم بثه عبر قناة "الزمالك"، أن النادي اسم كبير في أفريقيا، متعهدا ببذل قصارى جهده في الفترة المقبلة لتتويج الفريق بالبطولات والألقاب.

وتابع أن لاعبي الفريق أيضا يعاملون اللاعبين المحترفين بكل ود واحترام؛ مما يشعرهم وكأنهم في بلدهم المغرب، هو وزميله أشرف بن شرقي.

وتدخل أشرف بن شرقي في الحديث، مبديا سعادته بوجوده في مصر واللعب لنادي الزمالك، مشيرا إلى أنه جاء لمصر من أجل السعي إلى تتويج الزمالك بالبطولات.

المصدر: elbalad

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