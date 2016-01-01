بدون مضادات حيوية.. حيل مذهلة تخلصك من ألم الحلق

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صورة الخبر: التهاب الحلق
التهاب الحلق

التهاب الحلق هو حدوث العدوى الفيروسية، مثل البرد أو الإنفلونزا ويجب استخدام علاج التهاب الحلق كالمضادات الحيوية، وذلك حتى لا يتسبب التهاب الحلق في مضاعفات.. إليك أبرز أسباب التهاب الحلق ومشروب مذهل للتخلص من أعراضها المزعجة.

أسباب التهاب الحلق
وفقا لموقع هيلث تعد أبرز علامات وأعراض لـ إلتهاب الحلق ألم أو إحساس بالخدش في الحلق
يعد السبب الأكثر شيوعًا لحدوث التهاب الحلق والذي يزداد الاحساس به عند البلع، هو العدوى الفيروسية، مثل البرد أو الإنفلونزا، ويتطلب علاج التهاب الحلق استهلاك المضادات الحيوية لمنع المضاعفات.

وقد تشمل العلامات والأعراض لـ إلتهاب الحلق، ما يلي:

1- ألم أو إحساس بالخدش في الحلق .
2- ألم يزداد سوءًا مع البلع أو التحدث .
3- صعوبة البلع
4- الإصابة بقرح في الحلق .
5- تورم اللوزتين واحمرارهما .
6- ظهور بقع بيضاء أو صديد على اللوزتين .
7- ظهور صوت أجش أو مكتوم .
8- الحمى .
9- السعال .
مشروب مذهل لالتهاب الحلق

وقدم موقع healthline الطبي خليط هائل لـ علاج التهاب الحلق بشكل سريع و فعال دون تناول أي أدوية .. إليك الوصفة.

المكونات:
كوب ماء دافىء
ملعقة خل التفاح
ملعقة عسل ابيض

قم بخلط العسل وخل التفاح في الماء الدافئ وتناوله مرتين يوميًا
خل التفاح يساعد على تطهير الحلق وقتل البكتيريا والجراثيم مما يسرع من شفاء التهاب الحلق، أما العسل فهو مضاد حيوي طبيعي للجسم ويزيد كفاءة الجهاز المناعي.

المصدر: موقع healthline

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