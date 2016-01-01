بدون مضادات حيوية.. حيل مذهلة تخلصك من ألم الحلق

التهاب الحلق هو حدوث العدوى الفيروسية، مثل البرد أو الإنفلونزا ويجب استخدام علاج التهاب الحلق كالمضادات الحيوية، وذلك حتى لا يتسبب التهاب الحلق في مضاعفات.. إليك أبرز أسباب التهاب الحلق ومشروب مذهل للتخلص من أعراضها المزعجة.
أسباب التهاب الحلق
وفقا لموقع هيلث تعد أبرز علامات وأعراض لـ إلتهاب الحلق ألم أو إحساس بالخدش في الحلق
يعد السبب الأكثر شيوعًا لحدوث التهاب الحلق والذي يزداد الاحساس به عند البلع، هو العدوى الفيروسية، مثل البرد أو الإنفلونزا، ويتطلب علاج التهاب الحلق استهلاك المضادات الحيوية لمنع المضاعفات.
وقد تشمل العلامات والأعراض لـ إلتهاب الحلق، ما يلي:
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