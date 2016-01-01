عادات غير متوقعة تسبب خشونة الركبة توقفى عنها

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صورة الخبر: خشونة الركبة
خشونة الركبة

العادات اليومية الخاطئة تؤثر على المفاصل وتسبب مع الوقت خشونة الركبة ومرض خشونة الركبة الذي يعاني منه نسبة كبيرة من كبار السن والشباب أيضا، نوعان: خشونة أولية وخشونة ثانوية.

ووفقا لموقع هيلث في حالة الإصابة بخشونة الركبة، يحدث تآكل في الغضاريف، والمسافة بين العظام تقل ويحدث تقوس في الركبة.

أما أعراض خشونة فهى آلام مستمرة بمنطقة الركبة فهى عدم القدرة على ثني القدم وبطء الحركة وجود تورم في منطقة الركبة.

وتتضمن بعض الأعراض الشائعة الأخرى لخشونة المفاصل التيبس ومحدودية الحركة وزيادة الألم سوءًا بعد القيام ببعض الأنشطة أو في نهاية اليوم.

يمكن تشخيص التهاب وخشونة المفاصل بالأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية لإنتاج صورة من العظام والغضاريف.

نصح موقع healthline بالتوقف عن بعض العادات التي نفعلها وقد تكون السبب وراء خشونة الركبة ومنها:

1- قلة الحركة والجلوس لوقت طويل وعدم كفاية الجسم من فيتامين د.
2- الضغط على مفصل الركبة بعدة طرق مثل جلسة القرفصاء أو "تربيع القدمين".

3- زيادة الوزن لها علاقة مباشرة بمشاكل العظام والغضاريف وخشونة الركبة.

المصدر: elbalad

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