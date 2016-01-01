عادات غير متوقعة تسبب خشونة الركبة توقفى عنها

العادات اليومية الخاطئة تؤثر على المفاصل وتسبب مع الوقت خشونة الركبة ومرض خشونة الركبة الذي يعاني منه نسبة كبيرة من كبار السن والشباب أيضا، نوعان: خشونة أولية وخشونة ثانوية.
ووفقا لموقع هيلث في حالة الإصابة بخشونة الركبة، يحدث تآكل في الغضاريف، والمسافة بين العظام تقل ويحدث تقوس في الركبة.
أما أعراض خشونة فهى آلام مستمرة بمنطقة الركبة فهى عدم القدرة على ثني القدم وبطء الحركة وجود تورم في منطقة الركبة.
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