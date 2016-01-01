تدمر فايلر.. ميدو يهاجم منظومة إعلام الأهلي

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صورة الخبر: السويسري رينيه فايلر
السويسري رينيه فايلر

هاجم أحمد حسام ميدو، نجم ومدرب الزمالك السابق، منظومة الأهلي الإعلامية، مؤكدا أنها تضر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول.

وقال ميدو، في تصريحاته التلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار"، "فايلر مُدرب كويس جدًا، لكن منظومة الأهلي الإعلامية تُدمرِّه بالمبالغة في مدحه".
وأضاف ميدو، "ميديا الأهلي تضُّر فايلر ولا تُفيده تمامًا، لما تطلع كل شوية تقول الراجل ده أفضل من جوزيه، انت بتخلَّص عليه، انت حطيته تحت ضغط مش طبيعي، وخليته لو أخطأ خطأ صُغير الناس بتشوفه كبير جدًا".

واختتم ميدو، حديثه قائلًا "يجب أن تعمل منظومة الأهلي مع فايلر بواقعية، وكل مدرب له أخطاء".

المصدر: elbalad

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