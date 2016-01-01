قال الدكتور هانى الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق، إن تجنب الموجة الثانية لفيروس كورونا يتوقف على وعى المواطنين، مشددًا على ضروروة اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعى.
وأضاف الناظر فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك نوعا من التهاون لدى المواطنين ونسى المواطنين الأساسيات وهى ضرورة ارتداء الكمامة فى الأماكن المزدحمة.
وتابع أنه ثبت علميًا أن الكمامة هى السلاح الأساسي للحماية من فيروس كورونا وعدم انتشار المرض، منوهًا أنه بداية من الغد ستعود الصلاة فى المساجد مرة أخرى ويجب الحرص على التباعد خلال الصلاة أو الصلاة خارج ساحة المسجد.
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التعليقات على الخوف من الشتاء.. هانى الناظر: فيروس كورونا ينشط فى البرد الشديد.. فيديو
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