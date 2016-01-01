قال محمد أبو المكارم، خبير إدارة الأزمات، إن الأعداد المصابة بـ فيروس كورونا سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوعين الماضيين.
وأوضح خبير إدارة الأزمات خلال مداخلة عبر خاصية "سكايب"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن الموجة الثانية من فيروس كورونا من المتوقع أن تتصل مع الأولى للفيروس وتسجل مرة أخرى 2000 حالة إصابة يوميا مع بداية فصل الشتاء.
وأشار محمد أبو المكارم إلى أن مصر سجلت أمس الأربعاء 200 حالة إصابة بـفيروس كورونا بعدما سجلنا مؤشرات منخفضة مؤخرًا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على محمد أبو المكارم: مصر قد تصل إلى 2000 إصابة بكورونا يوميا مع بداية الشتاء
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق