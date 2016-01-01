محمد أبو المكارم: مصر قد تصل إلى 2000 إصابة بكورونا يوميا مع بداية الشتاء

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صورة الخبر: فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال محمد أبو المكارم، خبير إدارة الأزمات، إن الأعداد المصابة بـ فيروس كورونا سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح خبير إدارة الأزمات خلال مداخلة عبر خاصية "سكايب"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن الموجة الثانية من فيروس كورونا من المتوقع أن تتصل مع الأولى للفيروس وتسجل مرة أخرى 2000 حالة إصابة يوميا مع بداية فصل الشتاء.

وأشار محمد أبو المكارم إلى أن مصر سجلت أمس الأربعاء 200 حالة إصابة بـفيروس كورونا بعدما سجلنا مؤشرات منخفضة مؤخرًا.

ولفت إلى أن الحل لمواجهة زيادة أعداد الإصابات ب فيروس كورونا هو التأكيد بأن الفيروس لم ينته بعد ومازالت الموجة الأولى موجودة في الانتشار.

وطالب بالاستمرار بتطبيق كل الإجراءات الاحترازة لفيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامة الطبية، وعدم المصافحة بالأيدي والمحافظة على التباعد الجسدي.

المصدر: elbalad

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