التعليم تتواصل مع هيئة الامتحانات الأمريكية لضمان حقوق الطلاب المتقدمين لأداء الاختبارات الدولية



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا رسميا أعلنت خلاله أنها في إطار حرص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مستقبل أبنائنا الطلاب المتقدمين لاختبارات الـSAT المقررة في أغسطس وسبتمبر 2020، وبناءً على الشكاوى المتكررة التي وصلت للوزارة بخصوص هذا الشأن، فقد تواصلت الوزارة مع هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، لضمان حقوق الطلاب الذين تقدموا لأداء الاختبارات الدولية هذا العام، على الرغم من أن هذه الامتحانات تشرف عليها المؤسسات الدولية ولا دخل للوزارة بها.



وأوضحت الوزارة في بيانها، أنها أرسلت خطابًا إلى هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، وإلزامها بأداء الاختبارات للطلاب الذين تقدموا بالفعل وتم الحجز لهم لأداء الاختبارات.



وشددت وزارة التربية والتعليم على عدم الإضرار بالصالح العام للطلاب ومستقبلهم التعليمي.

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وأكدت أنه تم عمل استدراك من قبل الهيئة، وقامت بإدراجهم ضمن الممتحنين فعليًا لمحاولة أغسطس.