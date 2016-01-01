التعليم تتواصل مع هيئة الامتحانات الأمريكية لضمان حقوق الطلاب المتقدمين لأداء الاختبارات الدولية

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › التعليم تتواصل مع هيئة الامتحانات الأمريكية لضمان حقوق الطلاب المتقدمين لأداء الاختبارات الدولية

صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم


أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا رسميا أعلنت خلاله أنها في إطار حرص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مستقبل أبنائنا الطلاب المتقدمين لاختبارات الـSAT المقررة في أغسطس وسبتمبر 2020، وبناءً على الشكاوى المتكررة التي وصلت للوزارة بخصوص هذا الشأن، فقد تواصلت الوزارة مع هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، لضمان حقوق الطلاب الذين تقدموا لأداء الاختبارات الدولية هذا العام، على الرغم من أن هذه الامتحانات تشرف عليها المؤسسات الدولية ولا دخل للوزارة بها.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنها أرسلت خطابًا إلى هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، وإلزامها بأداء الاختبارات للطلاب الذين تقدموا بالفعل وتم الحجز لهم لأداء الاختبارات.

وشددت وزارة التربية والتعليم على عدم الإضرار بالصالح العام للطلاب ومستقبلهم التعليمي.

وأكدت أنه تم عمل استدراك من قبل الهيئة، وقامت بإدراجهم ضمن الممتحنين فعليًا لمحاولة أغسطس.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على التعليم تتواصل مع هيئة الامتحانات الأمريكية لضمان حقوق الطلاب المتقدمين لأداء الاختبارات الدولية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
75170

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager