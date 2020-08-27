في اليوم الخامس لتنسيق المرحلة الأولي.. توافد 162 طالبا على معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس

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شهد اليوم الخامس من أيام المرحلة الاولي لتنسيق القبول بالجامعات إقبال متوسط من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات المصرية في مكاتب التنسيق الالكتروني بجامعة عين شمس والتى تنتهج هذا العام حزمة من الاجراءات الوقائية لضمان سلامة الطلاب وزويهم تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس ، ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



واستقبلت معامل التنسيق الالكتروني بجامعة عين شمس اليوم ما يقرب من 162 طالبا وطالبة، فتوافد 64 طالبا وطالبة على معامل التنسيق الالكتروني بكلية الآداب ، و 42 طالبا وطالبة على معامل كلية الهندسة.



وتوافد ما يقرب من 26 طالبا وطالبة على كلية الحاسبات والمعلومات لتسجيل رغباتهم عبر معاملها ، وفى كلية البنات استقبلت معامل التنسيق الالكتروني بها 17 طالبا وطالبة، فيما توافد 13طالبا وطالبة على معامل كلية الزراعة.

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كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت صباح اليوم عن مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولي الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساءً غد الخميس الموافق 27/8/2020، لاتاحة الفرصة امام الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الالكتروني، بالإضافة إلي إتاحة الفرصة امام الطلاب الذين حصلوا علي زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثم إعلان النتائج.