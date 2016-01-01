توقف مؤقت لـ موقع تسجيل الجامعات الأهلية الجديدة.. لهذا السبب

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أعلنت وزارة التعليم العالي، أنه نظرًا لإجراء بعض التحديثات على موقع تسجيل الجامعات الأهلية الدولية الجديدة، وحتى يكون أكثر سهولة للاستخدام من قبِل أبنائنا الطلاب، سيتم إيقاف الموقع من الساعة 12 بعد منتصف الليل من يوم غدٍ الخميس.



وقالت وزارة التعليم العالي إن الإيقاف سيستمر فقط حتى الساعة الواحدة صباحًا من نفس اليوم.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن ذلك من الممكن أن يؤدي إلى صعوبات في الدخول على الموقع أو أخطاء في تسجيل الرغبات.

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وقالت : نرجو من أبنائنا الطلاب عدم استخدام الموقع، خلال المدة المذكورة، حتى لا تتضرر عملية تسجيل رغباتهم على الموقع.