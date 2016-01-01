طريقة عمل البليلة بدون لبن.. جربيها



طريقة عمل البليلة طريقة عمل البليلة

طريقة عمل البليلة بدون لبن من أسهل الطرق التي يتم تحضيرها في المطبخ ومناسبة للاصحاب حساسية الالبان وهناك طرق مختلفة لعمل البليلة واليكم طريقة سهلة لعمل البليلة بدون لبن.



وتعتبر البليلة من أسهل الاطباق التي يتم تحضيرها في المطبخ ويفضلها الكبير والصغير ولا تحتاج للكثير من المكونات لانها وجبة اقتصادية ومناسبة لميزانية بيتك.



وطريقة عمل البليلة من الوصفات التي تحتاج إلى تكات وطرق مختلفة فهناك طريقة عمل البليلة بدون لبن وطريقة عمل البليلة الصيامي وطريقة عمل البليلة بالنشا والكثير من الطرق.

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طريقة عمل البليلة بدون لبنلدى البعض حساسية من الالبان ولكن البليلة من أشهي الحلوي التي يتم صنعها في المنزل لذلك سنقدم لكم طريقة عمل البليلة بدون لبن.مقادير عمل البليلة بدون لبن1/4 كيلو جرام قمحملعقة أرزماء مغليسكرفانيليامكسراتسوداني للتزيينطريقة عمل البليلة بدون لبنتنقع حبوب القمح حوالى من 6 :12 ساعة تصفى ويضاف إليها الماء النظيف- وتوضع فى إناء على النار مع ملعقة الأرز المغسول وتُترك حتى تنضُج ثم يضاف إليها السكر والفانيليا .- يتم تزيين البليلة بالمكسرات والسوداني ويتم تقديمها.طريقة عمل االبليلةويمكنك عمل البليله بمكونات سهلة وبسيطة وموجودة بمطبخك لذلك اليكي أسهل طريقة لعمل البليلة في المنزل :مكونات عمل البليلةقمحلبن جوز الهندماءفانيلياسكرمكسراتطريقة تحضير البليلة- ضعى القمح في وعاء به ماء وضعيه على النار حتى ينضج تماما- ويتشرب ماء السلق ثم يضاف اللبن و الفانيليا و السكر و تزين الطبق عند التقديم .طريقة عمل البليلة الصياميمقادير عمل البليلة الصيامينصف كيلو من القمحجوز هند حسب الرغبة2 لتر مياهلتر من الحليب كريميسكر حسب الرغبةمكسرات حسب الرغبةطريقة عمل البليلة الصيامي- قومي بغسل القمح جيدًا واتركيه في إناء به ماء لمدة ليلة كاملة.- ضعي الماء في إناء وضيفي له القمح واتركيهما على النار حتى النضج، وسخني الحليب الكريمر وضيفي له القمح الناضج.- صبي البليلة في طبق وضيفي لها السكر وقومي بتلقليبهما، ورشي المكسرات وجوز الهند وقدميها.- يمكنك الاستعانة بقليل من بودرة القرفة والتفاح لتزيين الطبق وإضافة نكهة جديدةطريقة عمل البليلة بالنشامقادير عمل البليلة بالنشاحليب بودرفانيليانشاقمح مقشرحليبسكرقشطةطريقة عمل البليلة بالنشا- ننقع حبوب القمح لمدة 8 ساعات ونقوم بتصفيتها من الماء ثم نضع ماء ساخن يغطيها ونضعها على النار حتى تنضج- نقوم بوضع الحليب مع السكر والفانيليا والنشا والحليب البودره ونقلبهم ع البارد ونضعهم ع النار حتى الغليان.- ضع اللبن ولبن البودرة والنشا والسكر والفانليا على نار هادئه ونضغ البليله مع التقليب حتى نصل للسمك المطلوب وتزينها.طريقة عمل البليلة زي المحلاتتهتم النساء دائما بمعرفة اسرار المحلات خاصة في الحلويات وتسعي لتطبيق الوصفات كالمحلات واليكم طريقة عمل البليلة كالمحلات.مقادير عمل البليلة زي المحلاتكوب قمححليبزبيبجوز هندسودانيسكر بودرقشدةطريقة عمل البليلة زي المحلات- نقوم بنقع القمح ثم سلقه فى ماء على النار بعد النضج نصفيه جيدا من الماء ثم نضعها فى ماء بارد حتى تنفتح حبة القمح.- نبدأ يتجهيز الحليب ونضعه على النار ونضع معه كل المكونات عدا القشدة وقبل غلى الحليب نصفى البليلة ونضيفها على الحليب ونضعها فى الطبق وعليها القشدة.طريقة سهلة لعمل البليلةمقادير عمل البليلةلبنقمحقشطةمكسراتفاكهةطريقة عمل البليلة- نقي القمح جيدًا اغسليه جيدًا وانقعيه ليلة كاملة ثم صفيه اسلقي القمح حتى ينضج تمامًا ثم اتركيه مغطى حتى يتفتح وينفش اغرفي منه مع الماء.- اسكبي الحليب حسب الرغبة أضيفي العسل أو المكسرات أو ماء الورد والفانيليا أو القشدة حسب الرغبة، وقدمي البليلة ساخنة وبالهناء والشفا