طريقة عمل البليلة بدون لبن.. جربيها

طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة بدون لبن من أسهل الطرق التي يتم تحضيرها في المطبخ ومناسبة للاصحاب حساسية الالبان وهناك طرق مختلفة لعمل البليلة واليكم طريقة سهلة لعمل البليلة بدون لبن.
وتعتبر البليلة من أسهل الاطباق التي يتم تحضيرها في المطبخ ويفضلها الكبير والصغير ولا تحتاج للكثير من المكونات لانها وجبة اقتصادية ومناسبة لميزانية بيتك.
وطريقة عمل البليلة من الوصفات التي تحتاج إلى تكات وطرق مختلفة فهناك طريقة عمل البليلة بدون لبن وطريقة عمل البليلة الصيامي وطريقة عمل البليلة بالنشا والكثير من الطرق.
طريقة عمل البليلة بدون لبن
لدى البعض حساسية من الالبان ولكن البليلة من أشهي الحلوي التي يتم صنعها في المنزل لذلك سنقدم لكم طريقة عمل البليلة بدون لبن.
مقادير عمل البليلة بدون لبن
1/4 كيلو جرام قمح
ملعقة أرز
ماء مغلي
سكر
فانيليا
مكسرات
سوداني للتزيين
طريقة عمل البليلة بدون لبن
تنقع حبوب القمح حوالى من 6 :12 ساعة تصفى ويضاف إليها الماء النظيف
- وتوضع فى إناء على النار مع ملعقة الأرز المغسول وتُترك حتى تنضُج ثم يضاف إليها السكر والفانيليا .
- يتم تزيين البليلة بالمكسرات والسوداني ويتم تقديمها.
طريقة عمل االبليلة
ويمكنك عمل البليله بمكونات سهلة وبسيطة وموجودة بمطبخك لذلك اليكي أسهل طريقة لعمل البليلة في المنزل :
مكونات عمل البليلة
قمح
لبن جوز الهند
ماء
فانيليا
سكر
مكسرات
طريقة تحضير البليلة
- ضعى القمح في وعاء به ماء وضعيه على النار حتى ينضج تماما
- ويتشرب ماء السلق ثم يضاف اللبن و الفانيليا و السكر و تزين الطبق عند التقديم .
طريقة عمل البليلة الصيامي
مقادير عمل البليلة الصيامي
نصف كيلو من القمح
جوز هند حسب الرغبة
2 لتر مياه
لتر من الحليب كريمي
سكر حسب الرغبة
مكسرات حسب الرغبة
طريقة عمل البليلة الصيامي
- قومي بغسل القمح جيدًا واتركيه في إناء به ماء لمدة ليلة كاملة.
- ضعي الماء في إناء وضيفي له القمح واتركيهما على النار حتى النضج، وسخني الحليب الكريمر وضيفي له القمح الناضج.
- صبي البليلة في طبق وضيفي لها السكر وقومي بتلقليبهما، ورشي المكسرات وجوز الهند وقدميها.
- يمكنك الاستعانة بقليل من بودرة القرفة والتفاح لتزيين الطبق وإضافة نكهة جديدة
طريقة عمل البليلة بالنشا
مقادير عمل البليلة بالنشا
حليب بودر
فانيليا
نشا
قمح مقشر
حليب
سكر
قشطة
طريقة عمل البليلة بالنشا
- ننقع حبوب القمح لمدة 8 ساعات ونقوم بتصفيتها من الماء ثم نضع ماء ساخن يغطيها ونضعها على النار حتى تنضج
- نقوم بوضع الحليب مع السكر والفانيليا والنشا والحليب البودره ونقلبهم ع البارد ونضعهم ع النار حتى الغليان.
- ضع اللبن ولبن البودرة والنشا والسكر والفانليا على نار هادئه ونضغ البليله مع التقليب حتى نصل للسمك المطلوب وتزينها.
طريقة عمل البليلة زي المحلات
تهتم النساء دائما بمعرفة اسرار المحلات خاصة في الحلويات وتسعي لتطبيق الوصفات كالمحلات واليكم طريقة عمل البليلة كالمحلات.
مقادير عمل البليلة زي المحلات
كوب قمح
حليب
زبيب
جوز هند
سوداني
سكر بودر
قشدة
طريقة عمل البليلة زي المحلات
- نقوم بنقع القمح ثم سلقه فى ماء على النار بعد النضج نصفيه جيدا من الماء ثم نضعها فى ماء بارد حتى تنفتح حبة القمح.
- نبدأ يتجهيز الحليب ونضعه على النار ونضع معه كل المكونات عدا القشدة وقبل غلى الحليب نصفى البليلة ونضيفها على الحليب ونضعها فى الطبق وعليها القشدة.
طريقة سهلة لعمل البليلة
مقادير عمل البليلة
لبن
قمح
قشطة
مكسرات
فاكهة
طريقة عمل البليلة
- نقي القمح جيدًا اغسليه جيدًا وانقعيه ليلة كاملة ثم صفيه اسلقي القمح حتى ينضج تمامًا ثم اتركيه مغطى حتى يتفتح وينفش اغرفي منه مع الماء.
- اسكبي الحليب حسب الرغبة أضيفي العسل أو المكسرات أو ماء الورد والفانيليا أو القشدة حسب الرغبة، وقدمي البليلة ساخنة وبالهناء والشفا
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