ظهرت العديد من التقنيات الحديثة في مجال طب وزراعة الأسنان، والتي وفرت الكثير من الوقت والمجهود على الطبيب والمريض، بل وتعطي نتائج ممتازة ومرضية خصوصا في مجال التركيبات.
وقال الدكتور محمود حشمت عضو الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان وزمالة تجميل جامعة مانشيستر، إنه يوجد فرق كبير بين من العدسات الثابتة و العدسات المُتحركة، حيث ان الإختلاف بينهما يمكن التلاعب بمصطلحاته بين المرضي بشكل خاطئ، وهو ما سنقوم بتوضيحه في السطور التالية.
العدسات المتحركة :
أشار حشمت، إلى أن العدسات المُتحركة هي عبارة عن تركبيات مؤقتة يتم من خلالها الضغط علي اللثة والأسنان، وبالتالي يمكن أن تتسبب في حدوث ما يُسمي بالـ “ ضب “.
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التعليقات على مؤقتة أو دائمة.. ما الفرق بين العدسات الثابتة والمتحركة للأسنان
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