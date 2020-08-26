كشف محمد الإتربي، رئيس بنك مصر الحكومي و اتحاد بنوك مصر، عن استهداف البنك اطلاق أول بنك رقمي خلال الفترة القليلة القادمة.
واعلن " الإتربي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، عن موعد تفعيل ذلك البنك في الفترة من ديسمبر 2020 حتي يناير المقبل.
وقال: " إن البنك الرقمي سيكون مستقلا تماما عن بنك مصر إذ سيتم تأسيسه كشركة خاصة وكيان مستقل عن البنك رغم التبعية الخاصة بالبنك ضمن الشركات التي يملكها .
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التعليقات على انفراد.. إطلاق أول بنك رقمي حكومي خلال شهور..اعرف التفاصيل
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