

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 26-8-2020 سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 26-8-2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 26-8-2020، بعد هبوطه أمس بمعدل 4 قروش.



وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 15.84 جنيه للشراء و 15.94 جنيه للبيع.



ووصل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك اتش اس بي سي إلي 15.83 جنيه للشراء و 15.93 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الإسكندرية، المصرف المتحد، عودة، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي، الاستثمار العربي، كريدي أجريكول" نحو 15.84 جنيه للشراء و 15.94 جنيه للبيع.وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " بلوم، الأهلي الكويتي، الأهلي اليوناني، المصري الخليجي، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، مصر، قناة السويس، الأهلي المصري، الكويت الوطني، التنمية الصناعية" لنحو 15.85 جنيه للشراء و 15.95 جنيه للبيع.وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر إيران للتنمية لـ 15.86 جنيه للشراء 15.96 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الاسلامي كأعلي سعر نحو 15.89 جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع.