مصر للأسواق الحرة تحدد نهاية الحق في الكوبون النقدي

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مصر للأسواق الحرة تحدد نهاية الحق في الكوبون النقدي

القاهرة - مباشر: قالت شركة مصر للأسواق الحرة، إن نهاية الحق في الكوبون النقدي لحامل السهم حتى جلسة 21 سبتمبر 2020.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنه من المقرر توزيع الكوبون بواقع 0.99 جنيه للسهم، اعتباراً من 24 سبتمبر المقبل.

ووافقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للأسواق الحرة على مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن 2019-2020.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 108.9 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 117.009 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 675.5 مليون جنيه، مقابل 709.9 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

المصدر: مباشر

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