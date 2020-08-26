

أسعار الذهب المحلية في الأسواق اليوم أسعار الذهب المحلية في الأسواق اليوم

شهدت أسعار المشغولات الذهبية، اليوم الأربعاء في مصر، استقرارًا ملحوظًا حتى الآن ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية عند 846 جنيهًا للجرام، وذلك على خلفية استمرار تذبذب سعر أوقية الذهب ما بين 1920 إلى 1930 دولارًا. وقد تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات أمس الثلاثاء بقيمة بلغت 8 جنيهات



في سعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 846 جنيهًا، فيما وصل سعر الذهب عيار 18 نحو 725 جنيهًا، وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 966 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب سجل نحو 6760 جنيهًا.



وقد تراجع الذهب العالمي اليوم الأربعاء، إذ ارتفع الدولار، فيما يترقب مستثمرون كلمة يُدلي به جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاستقاء مؤشرات بشأن الاستراتيجية النقدية، لكن المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا أبقت الأسعار فوق مستوى 1900 دولار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1918.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1925.30 دولار.