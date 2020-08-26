

5.4 مليار دولار مشروعات أوراسكوم كونستراكشون تحت التنفيذ في النصف الأول 5.4 مليار دولار مشروعات أوراسكوم كونستراكشون تحت التنفيذ في النصف الأول

القاهرة - مباشر: أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون، عن قيمة المشروعات تحت التنفيذ بمبلغ 5.4 مليار دولار، وتحقيق صافي ربح بمبلغ 34.8 مليون دولار في النصف الأول من عام 2020



وأشارت الشركة في بيان صادر اليوم، إلى زيادة الإيرادات بنسبة 8.2 % على أساس مقارنة سنوي لتبلغ 1.6 مليار دولار، لافتة إلى انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 30.3 % على أساس سنوي مقارنة سنوي لتبلغ 99.3 مليون دولار في النصف الأول من عام 2020



وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 9.8 مليون دولار في الربع الثاني من 2020 و34.8 مليون دولار في النصف الأول 2020

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ووفقاً للبيان بلغ الرصيد النقدي الصافي 309.4 مليون دولار في 30 يونيو 2020، وبلغ التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي 53.2 مليون دولار في النصف الأول 2020ونوهت الشركة بزيادة قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة بنسبة 17.7% على أساس مقارنة سنوي بقيمة 5.4 مليار دولار، كما زادت قيمة المشروعات تحت التنفيذ بعد إضافة حصة 50% من مجموعة BESIX بنسبة 8.1% على أساس مقارنة سنوي إلى 7.9 مليار دولار في 30 يونيو 2020كما انخفضت قيمة العقود الجديدة المجمعة بنسبة 6.4% على أساس سنوي مقارنة بـ1.3 مليار دولار، وانخفضت العقود الجديدة المتوقعة بعد إضافة حصة 50% من مجموعة BESIX بنسبة 18.0% على أساس مقارنة سنوي لتصل إلى 1.9 مليار دولار في النصف الأول من عام 2020.وحققت مجموعة BESIX اجمالي 4.5 مليار يورو لقيمة المشروعات تحت التنفيذ المستقلة، وأضافت عقوداً جديدة بقيمة 1.1 مليار يورو في النصف الأول من عام 2020وذكرت الشركة أنه تم توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 0.21 دولار للسهم الواحد في أغسطس 2020.