نصائح لتقوية جهاز المناعة لكبار السن

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نصائح لتقوية جهاز المناعة لكبار السن

يحتاج كبار السن إلى تقوية المناعة الخاصة بهم طوال الوقت ليكونوا بعيدًا عن العدوى قدر الإمكان وليس الأمر في عدوى فيروس كورونا فقط بل الأمر في كل أنواع العدوى، خاصة من يعانون من الأمراض المزمنة كالقلب والسكر والضغط، وتصلب الشرايين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، أن الحركة بالنسبة لكبار السن مهمة للغاية أي شد مشط الرجل خلال الجلوس واستقامة الرجل، والانتظام في تمارين التنفس الفعالة كل هذا مهم للغاية بالنسبة لكبار السن.

وأضافت لـ"الدستور" أن الانتظام في النوم وعدم السهر لساعات متأخرة والحصول على 8 ساعات نوم منتظم، وعدم تناول أي كافيين يتسبب في إرهاقهم وعدم النوم بشكل منتظم وفعال.

وتابعت: في حالة زيادة الوزن تنصح باتباع نظام الصيام المتقطع فهو جيد للغاية ومفيد بالنسبة لهم، حيث إنه يتم التوقف عن تناول الطعام في وقت معين، ومن المهم للغاية مصادر الطعام الخاصة بفيتامين أ، فيتامين سي، الزنك، فيتامين E وباختصار متواجدة باللحوم والسلطة والسمك.

كما أن الدهون غير المشبعة ضرورية في هذه المرحلة من العمر كزيت الزيتون وزيت الذرة، ونكتفي بالشوي بديلًا للقلي، تناول المكسرات والزبادي مهم جدًا.

المصدر: الدستور

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