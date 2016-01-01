يقلل نسب الولادة المبكرة.. فوائد البطيخ للحامل



فوائد البطيخ للحامل فوائد البطيخ للحامل



يعتبر البطيخ من أهم الفواكه الصيفية الصحية التي ننتظرها كل صيف ، فهو غني بالألياف ويرطب الجسم بشكل قوي ومذاقه شهي ولذيذ ، وهناك العديد من فوائد البطيخ التي تجعله أهم فاكهة في الصيف ، وكذلك للحوامل بشكل خاص .



بحسب موقع Healthline ، إليك فوائد البطيخ للحامل :



1- أثناء الحمل ، تزداد احتياجات المرأة اليومية من السوائل للمساعدة في دعم الدورة الدموية ، ومستويات السائل الأمنيوسي ، وزيادة حجم الدم بشكل عام. في الوقت نفسه ، يميل الهضم إلى التباطؤ، وقد يؤدي الجمع بين هذين التغيرين إلى زيادة خطر تعرض المرأة لسوء الترطيب وهذا بدوره يزيد من خطر إصابتها بالإمساك أو البواسير أثناء الحمل

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2- قد يساعد محتوى الماء الغني به البطيخ، النساء الحوامل، على تلبية احتياجاتهن المتزايدة من السوائل بشكل أفضل ، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالإمساك والبواسير ومضاعفات الحمل.3-البطيخ آمن بشكل عام للأكل أثناء الحمل، ومع ذلك ، يجب على النساء الحوامل تجنب تناول شرائح البطيخ التي بقيت في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة.،علاوة على ذلك ، يجب على النساء المصابات بسكري الحمل تجنب تناول كميات كبيرة.4-قد يؤدي تناول البطيخ بانتظام أثناء الحمل إلى تقليل خطر الإصابة بمقدمات الارتجاع أو الإمساك أو البواسير، و قد يساهم محتواه المائي الغني أيضًا في تقليل مخاطر ضعف نمو الجنين والولادة المبكرة والعيوب الخلقية.