يعتبر البطيخ من أهم الفواكه الصيفية الصحية التي ننتظرها كل صيف ، فهو غني بالألياف ويرطب الجسم بشكل قوي ومذاقه شهي ولذيذ ، وهناك العديد من فوائد البطيخ التي تجعله أهم فاكهة في الصيف ، وكذلك للحوامل بشكل خاص .
بحسب موقع Healthline ، إليك فوائد البطيخ للحامل :
1- أثناء الحمل ، تزداد احتياجات المرأة اليومية من السوائل للمساعدة في دعم الدورة الدموية ، ومستويات السائل الأمنيوسي ، وزيادة حجم الدم بشكل عام. في الوقت نفسه ، يميل الهضم إلى التباطؤ، وقد يؤدي الجمع بين هذين التغيرين إلى زيادة خطر تعرض المرأة لسوء الترطيب وهذا بدوره يزيد من خطر إصابتها بالإمساك أو البواسير أثناء الحمل
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التعليقات على يقلل نسب الولادة المبكرة.. فوائد البطيخ للحامل
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