فطار سريع.. طريقة عمل بطاطس بالثوم والكزبرة

تعتبر وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم ، ويجب ان تكون صحية ومشبعة حتى تمنحك شعور بالشبع لساعات طويلة بالنهاء دون الحاجة لتناول الأكلات السريعة ، ويمكنك تحضير أكلات سهلة وسريعة للفطار لا تحتاج وقتًا طويلًا ومنها البطاطس بطرق ووصفات مختلفة .
اليكي طريقة عمل بطاطس بالثوم والكزبرة ..
المكونات :
3 حبات كبيرة بطاطس مسلوقة
2 فص ثوم
كزبرة
ملعقه صغيرة ملح
ملعقة كبيرة بهارات
2 ملعقة زيت زيتون
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