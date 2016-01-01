فطار سريع.. طريقة عمل بطاطس بالثوم والكزبرة



بطاطس بالثوم والكزبرة بطاطس بالثوم والكزبرة



تعتبر وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم ، ويجب ان تكون صحية ومشبعة حتى تمنحك شعور بالشبع لساعات طويلة بالنهاء دون الحاجة لتناول الأكلات السريعة ، ويمكنك تحضير أكلات سهلة وسريعة للفطار لا تحتاج وقتًا طويلًا ومنها البطاطس بطرق ووصفات مختلفة .



اليكي طريقة عمل بطاطس بالثوم والكزبرة ..



المكونات :

3 حبات كبيرة بطاطس مسلوقة

2 فص ثوم

كزبرة

ملعقه صغيرة ملح

ملعقة كبيرة بهارات

2 ملعقة زيت زيتون

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طريقة عمل بطاطس بالثوم والكزبرة :نسلق البطاطس ونقطعها دوائر أو أصابع.نطحن الثوم.نضيف فوق الثوم ملعقة ونصف من زيت الزيتون ثم الملح والبهارات والكزبرة المفرومة عليهم.نخلطهم فوق البطاطس وندهن الصينية بنصف ملعقة زيت زيتون ونضيف البطاطس في الصينية وإدخالها الفرن في درجة حرارة عالية لمدة 10 .