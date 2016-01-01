فوائد الكركم على الريق.. يقوي المناعة ويطرد الغازات

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فوائد الكركم على الريق


يعتبر الكركم من أهم أنواع التوابل وأفضلها على الإطلاق، فهو له العديد من المزيا االصحية الخارقة لكل أعضاء الجسم، وبشكل خاص للبشرة والعظام ، كذلك يدخل الكركم في أنظمة الدايت ويلعب دور قوي في حرق الدهون وخسارة الوزن .

عليك إدراج الكركم في نظامك الغذائي اليومي، ومن أفضل طرق الاستفادة به هي تناوله على الريق ، حيث يصبح كوب سحري للجسم ، إليك
فوائد الكركم على الريق بحسب موقع healthline :

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1- يعالج مشاكل القولون
2- يقلل انتفاخات البطن
3- يحسن صحة الجهاز الهضمي
4-يحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب التي تقوي المناعة
5-يقلل فرص الاصابة بالاورام السرطانية
6-يعمل على طرد الغازات من البطن
7- يقلل الاصابة بمرض الزهايمر
8- يعمل على تحسين الذاكرة
9- يساعد على ضبط مستوى السكر بالدم
10-يحرق الدهون المتراكمة في الجسم .

المصدر: موقع healthline

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